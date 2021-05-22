В Киеве прошел Транс-марш: серьезных нарушений не было

В Киеве в субботу, 22 мая, прошел Транс-марш. По информации полиции, серьезных нарушений зафиксировано не было.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
К обеспечению правопорядка были привлечены представители всех структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Мероприятия прошли без нарушений, пока все запланированные акции завершились. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - сообщили правоохранители.
По информации "Суспильного", в Транс-марше участвовали около 150 человек. При этом правопорядок обеспечивали около 400 правоохранителей. В то же время на Михайловской площади собралось около 200 противников марша. Несколько человек пытались напасть на участников марша, но полиция их задержала.
Демонстранты спустились от Михайловской площади до Почтовой площади, после чего спустились в метро.
Отметим, осенью 2019 года в Киеве во время Транс-марша полиция задержала шестерых человек, которые пытались напасть на демонстрантов.
Ранее РБК-Украина писало, что 9 мая в Одессе во время акции памяти жертв Второй мировой войны фанаты "русского мира" кричали "Слава Новороссии".