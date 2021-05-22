В Киеве прошел Транс-марш: серьезных нарушений не было

К обеспечению правопорядка были привлечены представители всех структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Мероприятия прошли без нарушений, пока все запланированные акции завершились. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - сообщили правоохранители.

По информации "Суспильного", в Транс-марше участвовали около 150 человек. При этом правопорядок обеспечивали около 400 правоохранителей. В то же время на Михайловской площади собралось около 200 противников марша. Несколько человек пытались напасть на участников марша, но полиция их задержала.

Демонстранты спустились от Михайловской площади до Почтовой площади, после чего спустились в метро.