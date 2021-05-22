У Києві пройшов Транс-марш: серйозних порушень не було

До забезпечення правопорядку було залучено представників усіх структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Заходи пройшли без порушень, поки всі заплановані акції завершилися. Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку і порядок на вулицях Києва", - повідомили правоохоронці.

За інформацією "Суспільного", в Транс-марші брали участь близько 150 осіб. При цьому правопорядок забезпечували близько 400 правоохоронців. У той же час на Михайлівській площі зібралося близько 200 супротивників маршу. Кілька людей намагалися напасти на учасників маршу, але поліція їх затримала.

Демонстранти спустилися від Михайлівської площі до Поштової площі, після чого спустилися в метро.