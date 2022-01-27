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В Киеве произошло жестокое ограбление: мужчину расстреляли за миллионы гривен

Автор: Наталья Скороход

В Киеве произошло жестокое ограбление. Мужчину расстреляли из-за большой суммы денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.

Нападение произошло в В Голосеевском районе столицы на улице Паньковской.

"Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Всех свидетелей случившегося просят информировать об этом полицию.

Напомним, что в Киеве расстреляли автомобиль. В него выпустили сразу четыре пули.

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Киев