В Киеве произошло жестокое ограбление: мужчину расстреляли за миллионы гривен

В Киеве произошло жестокое ограбление. Мужчину расстреляли из-за большой суммы денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.
Нападение произошло в В Голосеевском районе столицы на улице Паньковской.
"Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Всех свидетелей случившегося просят информировать об этом полицию.
Напомним, что в Киеве расстреляли автомобиль. В него выпустили сразу четыре пули.