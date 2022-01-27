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В Киеве неизвестные посреди улицы расстреляли автомобиль

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Киев, Четверг 27 января 2022 22:26
В Киеве неизвестные посреди улицы расстреляли автомобиль Фото: в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве 27 января на перекрестке улиц Каховская и Челябинская неизвестные обстреляли автомобиль Lexus. По машине выпустили по меньшей мере четыре пули.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как рассказали очевидцы, стрельба на перекрестке улиц Каховская и Челябинская случилась вечером. Неизвестные открыли огонь по внедорожнику Lexus. По машине произвели по меньшей мере четыре выстрела. По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

На опубликованных в соцсетях видео и фото видны машины правоохранителей и обмотанный сигнальной лентой внедорожник. По всей видимости, сотрудники полиции проводят следственные действия.

РБК-Украина пока не удалось получить информацию об этом событии от полиции.

Фото: в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль (facebook.com/operativeukr)

Напомним, 25 января в Киеве возле здания главного управления Службы безопасности Украины неизвестные открыли огонь из автоматов при нападении на группу активистов.

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Киев Министерство внутренних дел Украины
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