У Києві відбулося чергове самогубство хворого з COVID

У Київській міській клінічній лікарні №12 вчинила самогубство жінка. Вона лікувалася від коронавірусу.
Про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.
У поліції уточнили, що жінка була 1942 року народження.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" з позначкою "Самогубство".
Зазначимо, що це вже п'ятий випадок самогубства у Києві з вересня серед хворих на коронавірус.
Нагадаємо, в жовтні в інфекційних відділеннях двох київських лікарень два пацієнти вчинили самогубства.
Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили понад 14 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. З них 1 391 - у Києві.
Додамо, що Україна планує купити вакцину від коронавірусу для 20 млн населення країни. Цю вакцину хочуть купити окремо від тієї, яку безкоштовно отримають в рамках глобального механізму COVAX.