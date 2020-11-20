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У Києві відбулося чергове самогубство хворого з COVID

Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 16:43
У Києві відбулося чергове самогубство хворого з COVID
Фото: дівчина в масці (pixabay.com)
Автор: Лера Полищук

У Київській міській клінічній лікарні №12 вчинила самогубство жінка. Вона лікувалася від коронавірусу.

Про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

У поліції уточнили, що жінка була 1942 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" з позначкою "Самогубство".

Зазначимо, що це вже п'ятий випадок самогубства у Києві з вересня серед хворих на коронавірус.

Нагадаємо, в жовтні в інфекційних відділеннях двох київських лікарень два пацієнти вчинили самогубства.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили понад 14 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. З них 1 391 - у Києві.

Додамо, що Україна планує купити вакцину від коронавірусу для 20 млн населення країни. Цю вакцину хочуть купити окремо від тієї, яку безкоштовно отримають в рамках глобального механізму COVAX.

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