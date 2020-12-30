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Под Киевом произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

Киевская область, Среда 30 декабря 2020 12:05
Под Киевом произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие
Фото: ДТП под Киевом (facebook com patrolpolicebc)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 30 декабря, в Киевской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Как сообщается, ДТП произошло на трассе возле села Вита-Почтовая.

"Около 10 утра столкнулись 8 машин. Несколько авто получили серьезные повреждения. Два человека в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП під Києвом (facebook.com patrolpolicebc)

Сейчас все участники аварии ожидают полицию и скорую медицинскую помощь.

Серьезная утренняя #автотроща с пострадавшими в #Киев на Вита почтовая. Около 10 утра столкнулись 8 машин. Несколько...

Posted by dtp.kiev.ua on Wednesday, December 30, 2020

Напомним, в центре Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие, с участием автомобилей Mazda и Toyota. В результате столкновения второй автомобиль влетел в магазин.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове произошло ДТП, после которого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадал один человек.

Кроме того, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков с последующим опрокидыванием одного из них. В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков.

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