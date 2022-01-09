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В Киеве произошло ДТП с возгоранием: есть погибший, пострадал ребенок

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Киев, Воскресенье 09 января 2022 17:09
В Киеве произошло ДТП с возгоранием: есть погибший, пострадал ребенок Фото: в ДТП в Киеве погиб человек и пострадал ребенок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В воскресенье, 9 января, в Киеве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате один человек погиб, также пострадал ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве в Facebook.

Авария произошла около 14:20 на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы. Там столкнулись две машины, а одна из них Mitsubishi загорелась.

На место оперативно прибыли спасатели. Они потушили огонь и с помощью гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля тело водителя.

Отмечают, что также в аварии пострадал ребенок, который находился во второй машине Subaru вместе с семьей. Мальчика вместе с мамой госпитализировали в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливаться правоохранительными органами.

Фото: в Киеве две машині попали в аварию (facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, во Львовской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате в салоне машины зажало пассажирку и водителя.

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