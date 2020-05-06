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У Києві сталося ДТП за участю 4 авто, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 20:41
У Києві сталося ДТП за участю 4 авто, є загиблий
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На місці працюють 4 екіпажі поліції

У середу, 6 травня, в Києві на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, аварія сталася в проміжку між станціями метро "Шулявска" і "Берестейська".

"Смертельне ДТП на проспекті Перемоги від м. Шулявка в бік м. Берестейська. 4 автомобілі пошкоджено. Бус вантажний після зіткнення вилетів у дерево, водій загинув, накритий. 4 екіпажі поліції... Водієві мікроавтобуса Renault стало погано за кермом. Як вдалося дізнатися на місці події, попередньо у чоловіка стався інфаркт", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що через свій стан водій зачепив відразу кілька авто: Cherry, Toyota, Chevrolet і Ford. Після цього потерпілий врізався в дерево і загинув на місці події.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області у ДТП загинули дві людини й ще двоє постраждали. Легковий автомобіль Mazda 3 зіткнувся з вантажівкою МАN.

РБК-Україна також писало, що під Києвом сталася аварія з участю карети "швидкої допомоги". Внаслідок пригоди два фельдшери бригади отримали травми й були госпіталізовані в лікарню. Водій "швидкої" мав ознаки алкогольного сп'яніння.

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