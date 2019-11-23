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У Києві сталися сутички на марші, присвяченому дню пам'яті жертв трансфобії

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 13:28
У Києві сталися сутички на марші, присвяченому дню пам'яті жертв трансфобії
Фото: сутички на Транс-марші в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Поліція затримала кількох противників маршу

У Києві на Михайлівській площі відбувся Транс-марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію, у ході проведення якого сталися сутички. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Зокрема, поруч з активістами вийшли й противники маршу пам'яті трансгендерних людей, які намагалися прорвати кордон поліції, що захищав проведення маршу. У результаті сталися сутички, кількох противників затримали правоохоронці.

Фото: сутички на Транс-марші в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Додамо, в Україні марш до Дня пам’яті проводиться з 2016 року. Цього року захід розпочали мітингом, під час якого учасники згадали загиблих хвилиною мовчання.

Підкреслимо, Міжнародний день пам’яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобію, відзначають 20 листопада.

Як писало РБК-Україна, у суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору.

Зокрема, посол США в Україні Вільям Тейлор висловив підтримку нашій державі та вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

При цьому у КМДА попередили про зміни у русі транспорту у зв'язку з проведенням відповідних заходів до Дня пам'яті жертв голодоморів.

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