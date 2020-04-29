В Киеве произошла авария с участием 7 автомобилей

Фото: ДТП на бульваре Дружбы народов (t.me/kyivpatrol)

На виновника аварии составили админпротокол и постановление

В Киеве сегодня произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали сразу 7 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.

По данным правоохранителей, сегодня днем на бульваре Дружбы народов из-за несоблюдения дистанции водителем Mercedes произошло столкновение 7 автомобилей. Инцидент произошел тогда, когда автомобили медленно двигались в потоке.

"Автомобиль Mercedes совершил столкновение с Renault, а тот, в свою очередь с Seat. От удара Seat столкнулся с ЗАЗ, в результате ЗАЗ повредил Chevrolet, а тот - Skoda. Последним в этой цепочке оказался автомобиль Lexus", - рассказали в полиции.

Отмечается, что на водителя Mercedes были составлены административный протокол по ст. 124 и постановление по ч. 1 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях: нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП, и управление транспортным средством лицом без соответствующих документов.

Напомним, ранее в Киеве возле станции метро "Позняки" произошла смертельная авария с участием иномарки. Водитель BMW, двигаясь на большой скорости по тротуару, сбил на смерть пожилую женщину, после чего столкнулся с Chevrolet. В результате столкновения пострадал водитель BMW и пассажир Chevrolet.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области автомобиль въехал в электроопору и перевернулся. В результате аварии погибли водитель и пассажиры транспортного средства. Предварительно, водитель находился в нетрезвом состоянии.