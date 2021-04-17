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В Киеве произошла авария на сетях водоснабжения. Ограничено движение транспорта

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 11:16
В Киеве произошла авария на сетях водоснабжения. Ограничено движение транспорта Фото: авария на сети водоснабжения произошла на Кирилловской (t.me/kyiv_traffic)
Автор: Инна Собора

В Киеве утром 17 апреля произошла авария на сетях водоснабжения на Подоле. Из-за этого на улице Кирилловской ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Киев Трафик".

Уточняется, что движение ограничено в сторону Куреневки. На место вызвали аварийную бригаду балансодержателя сетей.

Сроки устранения последствий аварии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 30 июня на участке Кольцевой дороги будет ограничено движение. Ограничения будут действовать на время ремонта.

РБК-Украина писало, что Киев не отменил с 1 апреля ограничения скорости движения до 50 км/ч на 7 улицах. Ни одна из этих улиц не отвечает критериям для повышения разрешенной скорости до 80 км/час.

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