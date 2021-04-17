В Києві сталася аварія на мережах водопостачання. Обмежено рух транспорту
Фото: аварія на мережі водопостачання сталася на Кирилівській (t.me/kyiv_traffic)
У Києві зранку 17 квітня сталася аварія на мережах водопостачання на Подолі. Через це на вулиці Кирилівській обмежено рух транспорту.
Уточнюється, що рух обмежено у напрямку Куренівки. На місце викликано аварійну бригаду балансоутримувача мереж.
Терміни усунення наслідків аварії наразі невідомі.
Раніше повдіомлялося, що у Києві до 30 червня на ділянці Кільцевої дороги буде обмежено рух. Обмеження діятимуть на час ремонту.
РБК-Україна писало, що Київ не скасував з 1 квітня обмеження швидкості руху до 50 км/год на 7 вулицях. Жодна з цих вулиць не відповідає критеріям для підвищення дозволеної швидкості до 80 км/год.