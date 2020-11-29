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В Киеве произошел взрыв возле офиса одной из политических партий

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в ночь на 29 ноября произошел взрыв возле офиса одной из политических партий. Полиция возбудила сразу два уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Взрыв произошел возле общественной приемной лидера одной из партий на улице Зои Гайдай. Вероятно, взорвалась граната. В результате взрыва никто не пострадал, частично был поврежден забор и двери дома.

"Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз", - сообщили в полиции.

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По данному факту возбуждено два дела: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в пресс-службе "Национального корпуса", взрыв произошел возле их столичного офиса.

Напомним, недавно в Мариуполе за ночь неизвестные повредили два офиса одной из политических партий. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

Также РБК-Украина писало, что весной в Полтаве неизвестный кинул гранату в офис политической партии, в результате чего пострадал один человек.

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