У Києві стався вибух біля офісу однієї з політичних партій

У Києві в ніч на 29 листопада стався вибух біля офісу однієї з політичних партій. Поліція порушила одразу дві кримінальні справи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Вибух стався біля громадської приймальні лідера однієї з партій на вулиці Зої Гайдай. Ймовірно, вибухнула граната. В результаті вибуху ніхто не постраждав, частково був пошкоджений паркан та двері будинку.

"Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, залишки імовірно від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено дві справи: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і 1 ч. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомили у прес-службі "Національного корпусу", вибух стався біля столичного офісу.

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі за ніч невідомі пошкодили два офісу однієї з політичних партій. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом хуліганства.

Також РБК-Україна писало, що навесні у Полтаві невідомий кинув гранату в офіс політичної партії, в результаті чого постраждала одна людина.