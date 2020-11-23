В Мариуполе повредили два офиса политической партии

Фото: поврежден офис (police.dn.ua)

В Мариуполе неизвестные за ночь повредили два офиса одной из политических партий. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Утром 23 ноября правоохранители получили заявление о повреждении офисов партии в Центральном и Левобережном районах. Неизвестные разбили окна и облили стены зданий веществом, похожим на красную краску.

Полиция открыла производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают правонарушителей.

По информации местного издания 0629, неизвестные повредили офисы политической партии "ОПЗЖ". Издание также опубликовало фото с поврежденными помещениями.

Фото: поврежден офис "ОПЗЖ" в Мариуполе (0629.com.ua)

Напомним, в июле этого года в Полтаве в офис "ОПЗЖ" бросили гранату. В результате взрыва один человек получил ранения.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области в редакцию издания бросили "коктейль Молотова".