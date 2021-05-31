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В Киеве произошел взрыв, есть пострадавший

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Зоологической произошел взрыв. У мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что 43-летнего мужчину госпитализировали. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации событию.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

Напомним, ранее в Киеве на бульваре Академика Вернадского в квартире жилого дома произошел взрыв. В результате происшествия пострадал владелец.

Также в Киеве в результате мощного взрыва обвалился двухэтажный гараж в Соломенском районе.

Кроме того, в Одессе прогремел взрыв газа в жилом доме, в результате чего произошло обрушение. Под завалами оказались два человека - пожилая женщина и мужчина, которых удалось вытащить живыми.

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