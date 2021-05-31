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У Києві стався вибух, є постраждалий

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Зоологічній стався вибух. У чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що 43-річного чоловіка госпіталізували. Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

Нагадаємо, раніше в Києві на бульварі Академіка Вернадського в квартирі житлового будинку стався вибух. В результаті події постраждав власник.

Також в Києві в результаті потужного вибуху обвалився двоповерховий гараж в Солом'янському районі.

Крім того, в Одесі прогримів вибух газу в житловому будинку, в результаті чого сталося обвалення. Під завалами опинилися двоє людей - жінка похилого віку і чоловік, яких вдалося витягнути живими.

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