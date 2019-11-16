В Киеве произошел взрыв в общежитии, есть жертвы

В Киеве вечером 16 ноября произошел взрыв в общежитии, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева. По адресу немедленно прибыли руководство главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы.

"Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин. Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (facebook.com/UA.KyivPolice)

РБК-Украина писало, что утром 8 ноября в Луцке прогремел взрыв в одной из квартир многоэтажки на улице Соборности, в результате чего пострадал человек.

Напомним, вечером 6 ноября в одной из многоэтажек в Стрые (Львовская область) произошел взрыв. Житель дома взорвал в подьезде многоэтажки гранату.