У Києві стався вибух в гуртожитку, є жертви

У Києві ввечері 16 листопада стався вибух в гуртожитку, в результаті якого загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що близько 21:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва. За адресою негайно прибули керівництво головного управління поліції, слідчо-оперативні групи та спеціалісти вибухотехнічної служби.

"Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення отримали двоє чоловіків. Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце події (facebook.com/UA.KyivPolice)

РБК-Україна писало, що вранці 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада в одній з багатоповерхівок в Стрию (Львівська область) стався вибух. Мешканець будинку підірвав у під'їзді багатоповерхівки гранату.