В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, повреждено несколько этажей

В воскресенье утром, 21 июня, в Киеве произошел взрыв в девятиэтажном многоквартирном доме в Дарницком районе, в результате которого повреждено несколько этажей. На место происшествия выехали соответствующие службы.

Об этом сообщает прес-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. .

Взрыв произошел в жилом доме на проспекте Григоренко, 41.

"Произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают 46 человек из состава ГСЧС и 9 единиц техники. Подробности уточняются.

Напомним, ночью в Кривом Роге произошел пожар в 9-этажном доме, в результате чего несколько жителей эвакуировали, а также обнаружили тело мальчика.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого 3 человека погибли и 4 пострадали.