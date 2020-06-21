У Києві стався вибух у багатоповерхівці, пошкоджено кілька поверхів

У неділю вранці, 21 червня, у Києві стався вибух у дев'ятиповерховому будинку в Дарницькому районі, в результаті якого пошкоджено кілька поверхів. На місце події виїхали відповідні служби.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій. .

Вибух стався в житловому будинку на проспекті Григоренка, 41.

"Стався вибух попередньо газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці працюють 46 осіб зі складу ДСНС і 9 одиниць техніки. Подробиці уточнюються.

Нагадаємо, вночі у Кривому Розі сталася пожежа у 9-поверховому будинку, в результаті чого кілька мешканців евакуювали, а також виявили тіло хлопчика.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області сталася ДТП, в результаті якої 3 людини загинули та 4 постраждали.