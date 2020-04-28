В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени

У Киева на улице Льва Ревуцкого произошел взрыв в многоэтажке, в результате которого пострадали супруги. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, по выводам экспертов-взрывотехников, в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты.

"Около часа в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Льва Ревуцкого. На вызов немедленно прибыли следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы и врачи", - говорится в сообщении.

Фото: место взрыва (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители установили, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми распивал алкоголь, а затем решил продемонстрировать гранату. Выпившие мужчины стали играть опасным предметом и в какой-то момент граната остались без чеки.

Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего, в результате взрыва она получила незначительные ранения.

В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в марте прошлого года в Кропивницком произошло несколько сильных взрывов, тогда взорвалась газовая заправка.

По факту взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции двум лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия