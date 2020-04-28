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У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     28.04.2020 - 11:28
У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці виявили 29-річних чоловіка та жінку з тілесними ушкодженнями різного ступеню

У Києва на вулиці Льва Ревуцького стався вибух у багатоповерхівці, в результаті якого постраждало подружжя. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, за висновками експертів-вибухотехніків, внаслідок необережного поводження стався вибух гранати.

"Близько першої години до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерхівці на вулиці Льва Ревуцького. На виклик негайно прибули слідчо-оперативні групи Дарницького та головного управлінь поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та лікарі", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце вибуху (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці встановили, що ввечері на сходовому майданчику будинку постраждалий разом з двома знайомими розпивав алкоголь, а потім продемонструвати гранату. Чоловіки на підпитку стали бавитися небезпечним предметом та в якусь мить граната залишилися без чеки.

Власник боєприпасу став ховати гранату, а інші чоловіки розбіглися. У цей момент з помешкання вийшла дружина потерпілого, яка в результаті вибуху отримала незначні поранення.

У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в березні минулуго року у Кропивницькому сталось кілька сильних вибухів, тоді вибухнула газова заправка.

За фактом вибухів у Кропивницькому на газозаправній станції двом особам оголосили підозра в порушенні правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Згодом керівника товариства з обмеженою відповідальністю "Елан-Ві" взяли під варту.

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