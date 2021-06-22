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В Киеве произошел прорыв трубы, образовался "гейзер"

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги. В результате образовался "гейзер".

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Эта улица находится рядом со станцией метро "Тараса Шевченко". На сайте Google Maps указано, что пока пробки на улице Электриков нет.

Ранее в Киеве на Дарницком бульваре из-за прорыва теплосетей залило дорогу, усложнив проезд автомобилей.

Напомним, ранее в Киеве на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza прорвало трубу.

До того в январе 2020 года прорвало трубу с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza, в результате пострадали 10 человек, половину из которых госпитализировали.

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трубопровод