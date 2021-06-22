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У Києві стався прорив труби, утворився "гейзер"

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у Києві на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. В результаті утворився "гейзер".

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Ця вулиця знаходиться поруч зі станцією метро "Тараса Шевченка". На сайті Google Maps вказано, що поки затор на вулиці Електриків немає.

Раніше в Києві на Дарницькому бульварі через прорив тепломереж залило дорогу, ускладнивши проїзд авто.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza прорвало трубу.

До того у січні 2020 року прорвало трубу з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza, в результаті постраждали 10 осіб, половину з яких госпіталізували.

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трубопровод