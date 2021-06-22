У Києві стався прорив труби, утворився "гейзер"

Сьогодні у Києві на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. В результаті утворився "гейзер".

Ця вулиця знаходиться поруч зі станцією метро "Тараса Шевченка". На сайті Google Maps вказано, що поки затор на вулиці Електриків немає.

Раніше в Києві на Дарницькому бульварі через прорив тепломереж залило дорогу, ускладнивши проїзд авто.