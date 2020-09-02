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Под Киевом горят торговые павильоны

Коцюбинское, Среда 02 сентября 2020 14:31
Под Киевом горят торговые павильоны
Фото: пожарные (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киевской области в поселке Коцюбинское произошел пожар в торговых павильонах. Пострадавших и риска распространения нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Пожар возник в одном из торговых павильонов вблизи железнодорожной станции. Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

"Горят металлические торговые павильоны. Угрозы распространения и пострадавших нет. Сейчас на месте находится четыре машины пожарной службы", - сообщила Виктория Рубан.

Серьёзный пожар под Киевом в Коцюбинском, возле ж/д станции: горит кондитерский магазин #Вацак На месте работают бойцы...

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 2 вересня 2020 р.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на предприятии, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Также сообщалось, что в зоне ООС спасатели работают над ликвидацией трех пожаров, которые возникли из-за засухи и жары.

Кроме этого вчера вблизи Станицы Луганской произошел пожар возле линии разграничения, в результате один человек пострадал.

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