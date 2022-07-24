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В Киеве произошел пожар в многоэтажке: спасли 10 человек, в том числе 4 ребенка

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Киев, Воскресенье 24 июля 2022 12:08
В Киеве произошел пожар в многоэтажке: спасли 10 человек, в том числе 4 ребенка Фото: в Киеве произошел пожар в многоэтажке 24 июля (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепровском районе Киева в воскресенье утром, 24 июля, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 10 человек, среди которых четверо - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Киеве.

"В ходе тушения и разведки пожарные спасли из квартир 10 человек, из них 4 детей. Из-за сильного задымления люди не могли самостоятельно выбраться из квартир, поэтому спасатели проводили эвакуацию людей из окон с помощью лестниц", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ГСЧС, все пострадавшие были госпитализированы.

"Одна женщина была госпитализирована с ранами и ушибами, которые она получила, пытаясь самостоятельно выбраться из квартиры через балкон. Остальные же от госпитализации отказались", - добавляют в пресс-службе.

Ранее в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в гостинице. Во время тушения которой были спасены 5 человек, а еще 98 - эвакуированы.

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