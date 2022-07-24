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У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: врятували 10 людей, у тому числі 4 дитини

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Київ, Неділя 24 липня 2022 12:08
У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: врятували 10 людей, у тому числі 4 дитини Фото: у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці 24 липня (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпровському районі Києва в неділю вранці, 24 липня, сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Під час гасіння вогню бійці ДСНС врятували 10 людей, серед яких четверо – діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Києві.

"Під час гасіння та розвідки пожежники врятували з квартир 10 людей, з них 4 дітей. Через сильне задимлення люди не могли самостійно вибратися з квартир, тому рятувальники проводили евакуацію людей з вікон за допомогою сходів", - йдеться у повідомленні.

Як додають в ДСНС, усіх постраждалих було госпіталізовано.

"Одна жінка була госпіталізована з ранами та забитими місцями, які вона отримала, намагаючись самостійно вибратися з квартири через балкон. Інші ж від госпіталізації відмовилися", - додають у прес-службі.

Раніше у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа в готелі. Під час гасіння якої було врятовано 5 людей, а ще 98 - евакуювали.

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