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В Киеве произошел обвал грунта: есть жертва

Автор: Наталья Скороход

В Киеве произошел обвал грунта по улице Садовой в одном из частных дворов. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Киеве.

Несчастный случай произошел в Дарницком районе столицы. На территории частной усадьбы произошел обвал грунта под которым оказалась человек.

"К месту вызова было направлено спасателей 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения", - говорится в сообщении.

В результате спасателям удалось выяснить, что мужчина копал колодец в частном дворе на глубине около 4 метров и его засыпало землей. Спасатели пытались его извлечь из-под обвалов с помощью аварийно-спасательного инструмента, но он не выжил.

"К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - уточнили спасатели.

Тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Во время спасательной операции было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Напомним, в Полтавской области поезд столкнулся с грузовиком. В результате пострадала женщина.

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Киев