У Києві стався обвал ґрунту: є жертва

Нещасний випадок стався в Дарницькому районі столиці. На території приватної садиби стався обвал грунту під яким опинилася людина.

"До місця виклику було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.

В результаті рятувальникам вдалося з'ясувати, що чоловік копав колодязь в приватному дворі на глибині близько 4 метрів і його засипало землею. Рятувальники намагалися його витягти з-під обвалів за допомогою аварійно-рятувального інструменту, але він не вижив.

"На жаль, чоловік отримав травми, несумісні з життям", - уточнили рятувальники.

Тіло чоловіка і передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Під час рятувальної операції було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.