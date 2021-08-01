В Киеве произошел обвал грунта: есть жертва
В Киеве произошел обвал грунта по улице Садовой в одном из частных дворов. В результате погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Киеве.
Несчастный случай произошел в Дарницком районе столицы. На территории частной усадьбы произошел обвал грунта под которым оказалась человек.
"К месту вызова было направлено спасателей 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения", - говорится в сообщении.
В результате спасателям удалось выяснить, что мужчина копал колодец в частном дворе на глубине около 4 метров и его засыпало землей. Спасатели пытались его извлечь из-под обвалов с помощью аварийно-спасательного инструмента, но он не выжил.
"К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - уточнили спасатели.
Тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.
Во время спасательной операции было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений ГСЧС.
Напомним, в Полтавской области поезд столкнулся с грузовиком. В результате пострадала женщина.