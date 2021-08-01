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У Києві стався обвал ґрунту: є жертва

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Україна, Неділя 01 серпня 2021 01:10
У Києві стався обвал ґрунту: є жертва Фото: у Києві під обвалами загинув чоловік (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Скороход

У Києві стався обвал грунту по вулиці Садовій в одному з приватних дворів. В результаті загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Києві.

Нещасний випадок стався в Дарницькому районі столиці. На території приватної садиби стався обвал грунту під яким опинилася людина.

"До місця виклику було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.

В результаті рятувальникам вдалося з'ясувати, що чоловік копав колодязь в приватному дворі на глибині близько 4 метрів і його засипало землею. Рятувальники намагалися його витягти з-під обвалів за допомогою аварійно-рятувального інструменту, але він не вижив.

"На жаль, чоловік отримав травми, несумісні з життям", - уточнили рятувальники.

Тіло чоловіка і передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Під час рятувальної операції було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, у Полтавській області потяг зіткнувся з вантажівкою. В результаті постраждала жінка.

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