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В Киеве произошел масштабный пожар

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 14:32
В Киеве произошел масштабный пожар
Фото: пожар в Киеве (скриншот видео)

К месту пожара в Киеве направляются спасатели

В Киеве на улице Ревуцкого вспыхнул пожар в ресторане. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, к месту пожара направляются спасатели.

"Серьезный пожар в Киеве на Ревуцкого: горит ресторан "Новая Земля" Подробности уточняются. На место летят бойцы ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице за прошедшие сутки огнеборцы тушили 10 очагов пожаров леса и травяного настила.

Как сообщалось, из-за пожаров в Киеве и Киевской области, в частности в Чернобыльской зоне, на улицах столицы образовался смог. В Минздраве сообщили, что смог может вызвать головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

В ГСЧС сообщили, что смог в Киеве образовался в связи с пожарами в Чернобыле, но он не несет химической и радиологической угрозы.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев - 0,012 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, м.

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