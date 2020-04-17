У Києві сталася масштабна пожежа

Фото: пожежа в Києві (скріншот відео)

До місця пожежі в Києві направляються рятувальники

У Києві на вулиці Ревуцького спалахнула пожежа в ресторані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, до місця пожежі направляються рятувальники.

"Серйозна пожежа в Києві на Ревуцького: горить ресторан "Нова Земля" Подробиці уточнюються. На місце летять бійці ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Your browser does not support HTML5 video. вогнищ пожеж лісу і трав'яного настилу. Як повідомлялося, з-за пожеж у Києві та Київській області, зокрема в Чорнобильській зоні, на вулицях столиці утворився зміг. У Моз повідомили, що зміг може викликати головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані. У ДСНС повідомили, що зміг у Києві утворився у зв'язку з пожежами в Чорнобилі, але він не несе хімічної та радіологічної загрози. Радіаційний фон по р. Києву і Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимій тлі 0,05 мР/год, м.

Нагадаємо, в столиці за минулу добу вогнеборці гасили 10 вогнищ пожеж лісів і трав'яного настилу.

Як повідомлялося, через пожежі в Києві та Київській області, зокрема в Чорнобильській зоні, на вулицях столиці утворився смог. У МОЗ повідомили, що смог може викликати головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані.

У ДСНС повідомили, що смог у Києві утворився в зв'язку з пожежами в Чорнобилі, але він не несе хімічної та радіологічної загрози.

Радіаційний фон по м.Києву та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР / год, Київська область - в межах 0,011 мР / год при допустимому фоні 0,05 мР / год, м.