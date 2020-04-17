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У Києві сталася масштабна пожежа

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 14:32
У Києві сталася масштабна пожежа
Фото: пожежа в Києві (скріншот відео)

До місця пожежі в Києві направляються рятувальники

У Києві на вулиці Ревуцького спалахнула пожежа в ресторані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, до місця пожежі направляються рятувальники.

"Серйозна пожежа в Києві на Ревуцького: горить ресторан "Нова Земля" Подробиці уточнюються. На місце летять бійці ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в столиці за минулу добу вогнеборці гасили 10 вогнищ пожеж лісів і трав'яного настилу.

Як повідомлялося, через пожежі в Києві та Київській області, зокрема в Чорнобильській зоні, на вулицях столиці утворився смог. У МОЗ повідомили, що смог може викликати головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані.

У ДСНС повідомили, що смог у Києві утворився в зв'язку з пожежами в Чорнобилі, але він не несе хімічної та радіологічної загрози.

Радіаційний фон по м.Києву та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР / год, Київська область - в межах 0,011 мР / год при допустимому фоні 0,05 мР / год, м.

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