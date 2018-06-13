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В Киеве проходят полицейские учения

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 13:04
Фото: полицейские учения (twitter.com/MVS_UA)
Фото: полицейские учения (twitter.com/MVS_UA)

Правоохранители призывают сохранять спокойствие

Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

"По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают задержание нападавших и освобождение мужчины", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают сохранять спокойствие.

Напомним, 9 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабные международные антитеррористические учения в Черновицкой области. 

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Теги публикации: Министерство внутренних дел Украины, правоохранители  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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