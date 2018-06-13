Правоохранители призывают сохранять спокойствие
Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
"По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают задержание нападавших и освобождение мужчины", - говорится в сообщении.
Правоохранители призывают сохранять спокойствие.
Сегодня в Киеве проходят полицейские учения— МВД Украины (@MVS_UA) June 13, 2018
По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают задержание нападавших и освобождение мужа.
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие!
Тренируемся ради вашей безопасности pic.twitter.com/sHhor6OvvX
Напомним, 9 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабные международные антитеррористические учения в Черновицкой области.