Учения прошли в сотрудничестве с правоохранителями Молдовы и Румынии

Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабные международные антитеррористические учения в Черновицкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"На территории Буковины состоялись плановые международные антитеррористические учения, в ходе которых правоохранители выполняли задачи по поиску и нейтрализации условных диверсионно-террористических групп", - говорится в сообщении.

Как отмечается, учения прошли в сотрудничестве с Молдовой и Румынией.

К участию в антитеррористических учениях были привлечены представители СБУ, Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов местной власти.

"По легенде учений, злоумышленники намеревались осуществить серию террористических актов на территории Украины и соседних государств. Завершающей стадией учений стал захват "террористов" на международном пункте пропуска "Мамалыга-Кривая" украино-молдовской границы", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ провела антитеррористические учения (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в июне СБУ провела также плановые антитеррористические обучения в Сумской области.