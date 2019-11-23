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В Киеве проходят мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов

Новости » Общество     23.11.2019 - 16:52
В Киеве проходят мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В мероприятиях приняло участие высшее руководство страны

В Киеве в субботу, 23 ноября, проходят мероприятия в память о жертвах голодоморов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, прошел молебен с участием представителей различных религиозных конфессий.

В мероприятиях принял участие президент Владимир Зеленский с женой Еленой. Также в мероприятии принимали участие должностные лица, в частности, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук; представители общественности и духовенства.

Фото: мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мероприятие проходило в Национальном музее Голодомора-геноцида.

"В нашей истории есть страницы, которые очень больно вспоминать, но которые невозможно забыть. Есть преступления, которые доказывают, что жестокость и циничность не имеют границ. Трагедии настолько большие, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы", - заявил глава государства в ходе мемориальных мероприятий.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора, преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против народа Украины… Историки спорят о точной численности жертв геноцида. Согласно различным исследованиям, от Голодомора 32-33 годов умерло от 4 до 8 млн украинцев. Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне", - заявил Зеленский.

"Сегодня украинцы зажгут в своих окнах свечи. И пусть тепло от них согреет душу каждого. Вечная им память. Я объявляю общенациональную минуту молчания", - отметил президент.

Напомним, в Государственном департаменте США заявили, что Штаты вместе со всем миром вспоминают жертв Голодомора и в очередной раз подтверждают приверженность демократии, процветанию и суверенитету Украины.

Как писало РБК-Украина, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор ранее также выразил поддержку нашей стране и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора. В КГГА предупредили об изменениях в работе транспорта в связи с мемориальными мероприятиями.

Госдеп США: вместе с миром мы вспоминаем невинных жертв Голодомора В Киеве изменят маршрут транспорта из-за мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов
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