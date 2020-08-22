В Киеве проходит прощание с Патоном

В Киеве проходит прощание с украинским ученым Героем Украины Борисом Патоном. Он скончался на 102 году жизни.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На прощание пришли президент Украины Владимир Зеленский с супругой, глава Офиса президента Андрей Ермак и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Прощение проходит в клубе Кабинета министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище.

Фото: прощание с Борисом Патоном (РБК-Украина)

Как сообщили в НАН Украины, у Бориса Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы.

Отметим, Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет он был президентом Национальной академии наук Украины (с 1962 года). После провозглашения независимости Украины стал первым, кого наградили званием Героя Украины.

Напомним, 19 августа 2020 года скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Как сообщалось, сотрудники НАН Украины рассказали об обстоятельствах смерти Патона.