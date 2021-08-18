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В Киеве проходит первая репетиция парада ко Дню Независимости: фото и видео

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня, 18 августа, проходит первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. Репетиция продлится до поздней ночи.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Всего в Киеве на этой неделе состоится три репетиции парада -18, 20 и 22 августа. Во время репетиций с 15:30 до 01:15 будут перекрывать улицы и менять маршруты общественного транспорта.

Как проходит репетиция

На улицах Киева уже появилась военная техника. В частности, в центре столицы уже находятся танки и другая бронетехника. Кроме того, по Крещатику уже маршируют военные "коробки".

Фото: репетиция военного парада в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перекрытые улицы и пробки

Из-за перекрытия движения в центре Киева образовались пробки. Движение на правом берегу столицы почти полностью остановилось.

Возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

  • автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
  • троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-н, 94-Н;
  • трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Подробнее с изменениями движения общественного транспорта в Киеве можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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КиевПарад на День Независимости