В Киеве проходит первая репетиция парада ко Дню Независимости: фото и видео

В Киеве сегодня, 18 августа, проходит первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. Репетиция продлится до поздней ночи.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Всего в Киеве на этой неделе состоится три репетиции парада -18, 20 и 22 августа. Во время репетиций с 15:30 до 01:15 будут перекрывать улицы и менять маршруты общественного транспорта.
На улицах Киева уже появилась военная техника. В частности, в центре столицы уже находятся танки и другая бронетехника. Кроме того, по Крещатику уже маршируют военные "коробки".
Фото: репетиция военного парада в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Из-за перекрытия движения в центре Киева образовались пробки. Движение на правом берегу столицы почти полностью остановилось.
Возможно временное приостановление движения общественного транспорта:
Подробнее с изменениями движения общественного транспорта в Киеве можно ознакомиться в материале РБК-Украина.