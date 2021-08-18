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У Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні, 18 серпня, проходить перша репетиція військового параду до Дня незалежності України. Репетиція триватиме до пізньої ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Загалом у Києві цього тижня відбудеться три репетиції параду - 18, 20 та 22 серпня. Під час репетицій із 15:30 до 01:15 будуть перекривати вулиці та змінювати маршрути громадського транспорту.

Як проходить репетиція

На вулицях Києва вже з'явилася військова техніка. Зокрема, в центрі столиці вже перебувають танки та інша бронетехніка. Крім того, Хрещатиком вже марширують військові "коробки".

Фото: репетиція військового параду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перекриті вулиці та затори

Через перекриття руху в центрі Києва утворилися затори. Рух на правому березі столиці майже повністю зупинився.

Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

  • автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
  • тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;
  • трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Детальніше зі змінами руху громадського транспорту в Києві можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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КиївПарад на День Незалежності