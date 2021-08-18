У Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео

Загалом у Києві цього тижня відбудеться три репетиції параду - 18, 20 та 22 серпня. Під час репетицій із 15:30 до 01:15 будуть перекривати вулиці та змінювати маршрути громадського транспорту.

Як проходить репетиція

На вулицях Києва вже з'явилася військова техніка. Зокрема, в центрі столиці вже перебувають танки та інша бронетехніка. Крім того, Хрещатиком вже марширують військові "коробки".

Фото: репетиція військового параду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перекриті вулиці та затори

Через перекриття руху в центрі Києва утворилися затори. Рух на правому березі столиці майже повністю зупинився.

Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту: