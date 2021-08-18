У Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності: фото та відео

У Києві сьогодні, 18 серпня, проходить перша репетиція військового параду до Дня незалежності України. Репетиція триватиме до пізньої ночі.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Загалом у Києві цього тижня відбудеться три репетиції параду - 18, 20 та 22 серпня. Під час репетицій із 15:30 до 01:15 будуть перекривати вулиці та змінювати маршрути громадського транспорту.
На вулицях Києва вже з'явилася військова техніка. Зокрема, в центрі столиці вже перебувають танки та інша бронетехніка. Крім того, Хрещатиком вже марширують військові "коробки".
Фото: репетиція військового параду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Через перекриття руху в центрі Києва утворилися затори. Рух на правому березі столиці майже повністю зупинився.
Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:
Детальніше зі змінами руху громадського транспорту в Києві можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.