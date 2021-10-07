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В Киеве проходит митинг. Перекрыты центральные улицы

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Киев, Четверг 07 октября 2021 12:21
В Киеве проходит митинг. Перекрыты центральные улицы Фото: в Киеве проходит митинг (KyivOperativ)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве в четверг, 7 октября, представители профсоюзов устроили митинг. Перекрыты улицы Крещатик и Институтская.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев.Оперативный".

Представители профсоюзов прошли от Бессарабской площади по Крещатику до Европейской площади. Вследствие митинга перекрыто автомобильное движение.

Протестующие намерены пройти под Кабмин и Верховную Раду.

Участники митинга протестуют против законопроектов 5371, 5388, 2681, так как их принятие приведет к тому, что работодатель сможет ставить "кабальные условия в трудовом договоре" - будет платить "сверхурочные" по своему усмотрению и увольнять без согласования с профсоюзами, считают протестующие.

В Киеве проходит митинг. Перекрыты центральные улицы

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