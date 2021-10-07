ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Києві проходить мітинг. Перекрито центральні вулиці

Новость на русском →
Київ, Четвер 07 жовтня 2021 12:21
У Києві проходить мітинг. Перекрито центральні вулиці Фото: у Києві проходить мітинг (KyivOperativ)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві в четвер, 7 жовтня, представники профспілок влаштували мітинг. Перекриті вулиці Хрещатик та Інститутська.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".

Представники профспілок пройшли від Бессарабської площі Хрещатиком до Європейської площі. Внаслідок мітингу перекрито автомобільний рух.

Протестувальники мають намір пройти під Кабмін і Верховну Раду.

Учасники мітингу протестують проти законопроектів 5371, 5388, 2681, так як їх прийняття призведе до того, що роботодавець зможе ставити "кабальні умови в трудовому договорі" - буде платити "понаднормові" на свій розсуд і звільняти без узгодження з профспілками, вважають протестувальники.

У Києві проходить мітинг. Перекрито центральні вулиці

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця