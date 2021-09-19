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В Киеве проходит Марш равенства-2021

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве начался Марш равенства-2021. Он стартовал под лозунгами "Будь собой - мы с тобой", "Свобода - это наша красота".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Нынешняя тема - "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". Среди требований - законодательство о преступлениях на почве нетерпимости.

LIVE: ЛГБТ-марш в центре Киева

LIVE: ЛГБТ-марш в центре Киева

Posted by УНН-Украинские Национальные Новости on Sunday, September 19, 2021

В то же время в центре столицы, рядом с местом, где стартует марш, уже собрались его противники. Нынешний Киевпрайд станет первым с 2019 - в прошлом году он не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Фото: в Киеве проходит Марш равенства-2021 (Виталий Носач, РБК-Украина)

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Марш равенства