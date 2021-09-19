RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві проходить Марш рівності-2021

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві розпочався Марш рівності-2021. Він стартував - під гаслами "Будь собою - ми з тобою", "Свобода - це наша врода".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Цьогорічна тема - "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки". Серед вимог - законодавство про злочини на грунті нетерпимості.

LIVE: ЛГБТ-марш у центрі Києва

LIVE: ЛГБТ-марш у центрі Києва

Posted by УНН - Українські Національні Новини on Sunday, September 19, 2021

Водночас у центрі столиці, поруч із місцем, де стартує марш, уже зібралися його противники. Цьогорічний Київпрайд стане першим з 2019 - минулоріч він не відбувся через пандемію коронавірусу.

Фото: у Києві проходить Марш рівності-2021 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Читайте РБК-Україна в Google News
Марш рівності