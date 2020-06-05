У Києві проходить ще один мітинг проти Авакова

Фото: акція проти Авакова (Віталій Носач, РБК-Україна)

Учасники акції протесту вимагають відставки міністра внутрішніх справ

У Києві проходить ще один мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Під будівлею Кабінету міністрів зібралися близько сотні осіб.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції протесту вимагають відставки міністра внутрішніх справ. Вони його звинувачують у провалі правоохоронної реформи.

На їхніх плакатах написано "Гопники в погонах", "Куди звертатись, коли гвалтує поліція", "Багато сміття", "Більше ментів - менше порядку". Серед учасників акції ЛГБТ-співтовариство.

Фото: акція проти Авакова (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні вранці була ще одна акція проти Арсена Авакова. В ході цього протесту протестуючий намагався себе підпалити. Також активісти привезли на площу біля парламенту старий поліцейський автомобіль УАЗ, перевернули і розмалювали його.

Як повідомлялося, протестувальники вимагали відставки міністра через зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику і перестрілки в Броварах.

В цей час глава МВС звітував парламенту про роботу правоохоронців і вже повідомив, що в Україні посилять контроль за пасажирськими перевезеннями після перестрілки в Броварах.

Додамо, правоохоронці посилили громадську безпеку під час масових акцій 5 червня, мітинги проходять в Києві та ще 11 областях.

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Автор: Анастасия Рокитна