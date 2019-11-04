В Киеве проходит акция "Рік без Каті"

В понедельник, 4 ноября, в Киеве под Офисом президента проходит акция "Рік без Каті", посвященная памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Под Офисом президента собрались сотни человек почтить память погибшей активистки. Активисты пришли на акцию с плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Мангер убийца", "Мовчання вбиває" та "Хто вбиває активістів?". Кроме того, на Банковой люди зажгли лампадки в память об активистке.

Фото: акция "Рік без Каті" (РБК-Украина)

Активисты требуют справедливого расследования убийства Гандзюк.

На акции также дежурят правоохранители, присутствовали представители полиции диалога.

Кроме Киева акции проходят в 40 городах Украины.

Отметим, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено более 30% тела женщины. После нападения активистка три месяца провела в больницах, перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

Напомним, временный поверенный в делах США Уильям Тейлор потребовал правосудия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Кроме того, Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк.