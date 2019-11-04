У Києві проходить акція "Рік без Каті"

У понеділок, 4 листопада, в Києві під Офісом президента проходить акція "Рік без Каті", присвячена пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Під Офісом президента зібралися сотні людей вшанувати пам'ять загиблої активістки. Активісти прийшли на акцію з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Мангер вбивця", "Мовчання вбиває" та "Хто вбиває активістів?". Крім того, на Банковій люди запалили лампадки в пам'ять про активістці.

Фото: акція "Рік без Каті" (РБК-Україна)

Активісти вимагають справедливого розслідування вбивства Гандзюк.

На акції також чергують правоохоронці, були присутні представники поліції діалогу.

Крім Києва акції проходять у 40 містах України.

Зазначимо, 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було вражено більше 30% тіла жінки. Після нападу активістка три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор зажадав правосуддя по справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Крім того, Франція і Німеччина очікують від українських правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на Гандзюк.