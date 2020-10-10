В Киеве проходит акция в поддержку пленников Кремля

В Киеве вечером 10 октября проходит акция "Напомни о каждом" в поддержку украинских политзаключенных в Российской Федерации. Участники акции вышли на улицы столицы, чтобы напомнить обществу и власти о пленниках Кремля.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сначала участники акции собрались возле памятника Ярославу Мудрому. Принять участие в мероприятии пришли несколько десятков человек, они держат плакаты с фотографиями политзаключенных и плакат с надписью "освободить узников Кремля".

После этого участники акции отправились к Офису президента Украины.

Фото: акция "Напомни о" в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, по данным советника украинского омбудсмена Ирины Закриничной, Россия по политическим мотивам преследует более 130 граждан Украины, большинство из них - крымские татары. В незаконном заключении в оккупированном Крыму и на территории РФ находятся 112 украинцев.

Кроме того, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что следующий обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой состоится по формуле "100 на 100". Для начала обменного процесса необходимо, чтобы представители Красного Креста попали на оккупированную территорию.