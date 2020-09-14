"100 на 100": в ОП раскрыли детали следующего обмена пленными

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Уже на следующей неделе Трехсторонняя контактная группа будет говорить о новом обмене пленными. Сейчас обсуждается формула "100 на 100".

Об этом в эфире телеканала "Украина24" сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся в ближайшую неделю будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена полонино. Сейчас в списках у каждой стороны около 100 человек", - сказал он.

По его словам, до конца сентября на территорию оккупированного Донбасса отправится миссия Красного Креста, а это является первым этапом подготовки к обмену.

Напомним, по словам Ермака, на нормандской встрече в Берлине помощники лидеров Украины, России, Германии и Франции договорились ускорить подготовку обмена пленными на Донбассе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина работает над освобождением каждого политзаключенного и пленного украинца. По его словам, Украина своих не бросает.

На сегодня известно, что Украина еще не получила список лиц, которых запрашивают для обмена представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Посредником в обмене выступает миссия ОБСЕ, украинская сторона свои списки уже передала. Еще в августе Ермак допускал, что новый обмен пройдет в ближайшие недели.