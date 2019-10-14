В Киеве проходит акция в поддержку Маркива

В Киеве проходит акция в поддержку украинского военного Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции собрались у здания Министерства иностранных дел. Затем они планируют пойти под посольство Италии в Киеве.

Отметим, что собрались около 200 человек. Они держат плакаты, на которых написано "Свободу Маркиву", "Марков - Украина", "Италия, услышь Украину" и "Честный суд Виталию Маркиву".

Фото: акция в поддержку Маркива (РБК-Украина, Виталий Носач)

Напомним, 12 июля в Италии Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе 5 лет назад. Присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины активно способствовал преднамеренному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Словянска.

РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил, что Украина требует от Италии решение проблемы с приговором Виталию Маркиву.

Отметим, Маркив был задержан в Италии летом 2017 по обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.